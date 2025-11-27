Putin | Pronti a discutere del piano di pace Usa ma Kiev deve ritirarsi dai territori che rivendichiamo | Tutti i niet di Mosca
Il capo del Cremlino: «La guerrà con l'Ucraina finirà quando Kiev ritirerà le sue truppe dai territori occupati. La confisca degli asset di Mosca sono un furto, prepariamo risposte». Il Wall Street Journal: «I piani segreti di Berlino per rispondere ad un'aggressione alla Nato da parte di Mosca». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
