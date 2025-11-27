Putin |  Pronti a discutere del piano di pace Usa ma Kiev deve ritirarsi dai territori che rivendichiamo | Tutti i niet di Mosca

Xml2.corriere.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capo del Cremlino: «La guerrà con l'Ucraina finirà quando Kiev ritirerà le sue truppe dai territori occupati. La confisca degli asset di Mosca sono un furto, prepariamo risposte». Il Wall Street Journal: «I piani segreti di Berlino per rispondere ad un'aggressione alla Nato da parte di Mosca». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

putin 160pronti a discutere del piano di pace usa ma kiev deve ritirarsi dai territori che rivendichiamo tutti i160niet di mosca

© Xml2.corriere.it - Putin: «Pronti a discutere del piano di pace Usa, ma Kiev deve ritirarsi dai territori che rivendichiamo» | Tutti i «niet» di Mosca

News recenti che potrebbero piacerti

putin 160pronti discutere pianoUcraina, svolta nei negoziati. Putin: "Siamo pronti a discutere il piano di pace Usa" - * L’Ucraina ha aderito al nuovo piano di Ginevra articolato in 19 punti, che include anche un limite alle dimensioni delle forze armate nazionali. Si legge su tg.la7.it

putin 160pronti discutere pianoPutin apre al piano di pace in Ucraina: “Pronti a discuterne seriamente” - Il piano per la pace in Ucraina proposto dagli USA pronto ad essere discusso dalla Russia: l'apertura ufficiale di Vladimir Putin. newsmondo.it scrive

putin 160pronti discutere pianoL'apertura di Putin sulla pace: "Pronti a discutere del piano Usa" - Crosetto: "Mandare soldati a Kiev non è compito di Italia o Europa" ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Putin 160pronti Discutere Piano