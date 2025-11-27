Putin | La guerra finisce solo se Kiev si ritira dai territori occupati Pronti a discutere il piano Usa
La prossima settimana una delegazione Usa "è attesa a Mosca". Lo annuncia il presidente Vladimir Putin che ha tenuto una conferenza stampa a Bishkek (Kirghizistan) davanti alle principali agenzie di informazione russe. Il leader non spegne le speranze di una pace, o almeno di un cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Today.it
