Putin | Cessate il fuoco solo se l’Ucraina si ritira dal Donbass

Quotidiano.net | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 27 novembre 2025 – "Cessate il fuoco se Kiev si ritira dal Donbass”. Vladimir Putin rilancia sulla guerra in Ucraina mentre vanno avanti le trattative sul piano di pace guidato dagli Stati Uniti. Il presidente russo ribadisce le sue condizioni: per l’Ucraina significa accettare la cessione dei suoi territori.  Le ultime notizie sulla guerra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

