Putin | Cessate il fuoco solo se l’Ucraina si ritira dal Donbass La Crimea deve essere ufficialmente russa
Roma, 27 novembre 2025 – "Cessate il fuoco se Kiev si ritira dal Donbass”. Vladimir Putin rilancia sulla guerra in Ucraina mentre vanno avanti le trattative sul piano di pace guidato dagli Stati Uniti. Il presidente russo ribadisce le sue condizioni: non basta un’annessione de facto. Lo zar vuole il “riconoscimento ufficiale” del Donbass e della Crimea, occupata nel 2014, come territori russi. Per l’Ucraina significa accettare di perdere l’integrità territoriale. Le ultime notizie sulla guerra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
