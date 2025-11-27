Putin alza la pressione | Cessate il fuoco solo se Kiev lascia il Donbass

Ildifforme.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cremlino apre a un negoziato sul piano Usa ma pone condizioni radicali. Tensione su asset congelati, G8 e sicurezza europea. Critiche in Italia alla linea del governo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

putin alza la pressione cessate il fuoco solo se kiev lascia il donbass

© Ildifforme.it - Putin alza la pressione: “Cessate il fuoco solo se Kiev lascia il Donbass”

