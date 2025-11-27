Put Your Soul on Your Hand and Walk | Gaza raccontata dalla fotoreporter scomparsa Fatma Hasson

Dal 27 novembre nelle sale arriva Put Your Soul on Your Hand and Walk, il documentario di Sepideh Farsi che racconta le atrocità vissute dal popolo palestinese attraverso le immagini e i racconti della fotoreporter Fatma Hasson. Ci sono film che non si possono dimenticare, che rimangono impressi nella memoria impressi a fuco e dolore; Put Your Soul on Your Hand and Walk è uno di questi: un documentario genuino e autentico che racconta con un'efficacia disarmante la tragica condizione della Striscia di Gaza. Sepideh Farsi, regista iraniana, costruisce un lungometraggio tanto semplice quanto intrinsecamente crudo: decisa a raccontare e comprendere meglio la situazione Palestnese, nel 2024 si reca al confine tra Egitto e Palestina senza però riuscire ad entrare nel paese in guerra. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

