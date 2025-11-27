Pulisic e Vlahovic a rischio per problemi muscolari Milan e Juventus in ansia

Ilnapolista.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche gli altri club sono alle prese con infortuni e problemi muscolari. Pulisic e Vlahovic potrebbero non esserci questo fine settimana in Serie nelle partite di Milan e Juventus rispettivamente contro Lazio e Cagliari. Scrive la Gazzetta: Il bomber del Milan (e della Serie A) ha un muscolo della coscia affaticato: ovvio che i milanisti, Allegri e staff compresi, aspettino con ansia di saperne di più. La certezza per il momento è che ieri Pulisic ha iniziato l’allenamento con la squadra per poi finirlo da solo. Il problema muscolare non è meglio specificato dal club, si tratta però di un “semplice” affaticamento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

pulisic e vlahovic a rischio per problemi muscolari milan e juventus in ansia

© Ilnapolista.it - Pulisic e Vlahovic a rischio per problemi muscolari, Milan e Juventus in ansia

Altri contenuti sullo stesso argomento

pulisic vlahovic rischio problemiVlahovic a rischio per gli impegni con la Serbia? CorSport apre l’interrogativo, come sta davvero l’attaccante della Juve. Rivelate le sue condizioni - Ecco le sue condizioni Un pareggio che frena la rincorsa, ma non la fiducia. Riporta juventusnews24.com

pulisic vlahovic rischio problemiVlahovic soffre di lombalgia: a rischio la Serbia? Le condizioni dell'attaccante della Juventus - Torino per qualche problema fisico: come sta l'attaccante, convocato in Nazionale con la Serbia. Segnala ilbianconero.com

Milan in ansia per Pulisic: infortunio con gli Stati Uniti, a rischio per la Fiorentina - L’americano ha giocato nella notte tra martedì e mercoledì in New Jersey con gli Usa, un test amichevole con l’Australia. Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Pulisic Vlahovic Rischio Problemi