Pulisic e Vlahovic a rischio per problemi muscolari Milan e Juventus in ansia
Anche gli altri club sono alle prese con infortuni e problemi muscolari. Pulisic e Vlahovic potrebbero non esserci questo fine settimana in Serie nelle partite di Milan e Juventus rispettivamente contro Lazio e Cagliari. Scrive la Gazzetta: Il bomber del Milan (e della Serie A) ha un muscolo della coscia affaticato: ovvio che i milanisti, Allegri e staff compresi, aspettino con ansia di saperne di più. La certezza per il momento è che ieri Pulisic ha iniziato l’allenamento con la squadra per poi finirlo da solo. Il problema muscolare non è meglio specificato dal club, si tratta però di un “semplice” affaticamento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
