Puglia maltempo | allerta per temporali Possibile neve sui rilievi garganici Protezione civile previsioni meteo

Noinotizie.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia garganica e meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del territorio regionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati. Nevicate mediamente al di sopra dei 700-900 m su Puglia garganica, con apporti al suolo da deboli a moderati e quota neve in rialzo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

puglia maltempo allerta per temporali possibile neve sui rilievi garganici protezione civile previsioni meteo

© Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta per temporali. Possibile neve sui rilievi garganici Protezione civile, previsioni meteo

Scopri altri approfondimenti

puglia maltempo allerta temporaliMaltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 28 novembre: le regioni a rischio - Il vortice di bassa pressione farà sentire ancora i suoi effetti anche nella giornata di domani con tempo instabile soprattutto al centro- Secondo fanpage.it

puglia maltempo allerta temporaliLa Puglia nella morsa dell'allerta meteo: forti grandinate nel Tarantino VIDEO - La Regione Puglia ha diramato un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali, valido per tutta la giornata di oggi: il provvedimento riguarda tutta la regione e in ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

puglia maltempo allerta temporaliMaltempo, allerta meteo gialla per temporali domenica 23 novembre: le regioni a rischio - La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domenica 23 novembre: allerta gialla su gran parte ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Puglia Maltempo Allerta Temporali