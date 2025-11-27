Puglia maltempo | allerta per temporali Possibile neve sui rilievi garganici Protezione civile previsioni meteo

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia garganica e meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del territorio regionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati. Nevicate mediamente al di sopra dei 700-900 m su Puglia garganica, con apporti al suolo da deboli a moderati e quota neve in rialzo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta per temporali. Possibile neve sui rilievi garganici Protezione civile, previsioni meteo

