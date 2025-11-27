Puglia | Emiliano ' aumento? Sciocchezza chiesto conteggi come ogni lavoratore'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Chiesto aumento di stipendio? E' una sciocchezza totale, ogni lavoratore quando torna chiede la ricostruzione della carriera ed è stata cosa accaduta ad altri magistrati che sono rientrati. E comunque ho 66 anni, mi manca poco alla pensione". Lo dice Michele Emiliano a Tagadà sul rientro in magistratura dopo gli anni da amministratore a Bari e in Puglia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Puglia: Emiliano, 'aumento? Sciocchezza, chiesto conteggi come ogni lavoratore'

Altre letture consigliate

Emiliano, il pm. L'ex presidente della Puglia vuole tornare magistrato dopo 20 anni di politica. Vai su X

Questo pomeriggio, il Rettore Roberto Bellotti, insieme all’Ambasciatrice di Palestina in Italia, Mona Abuamara, e al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha incontrato le tre studentesse e i tre studenti provenienti dai territori palestinesi giunti a B - facebook.com Vai su Facebook

Puglia: Emiliano, 'aumento? Sciocchezza, chiesto conteggi come ogni lavoratore' - E' una sciocchezza totale, ogni lavoratore quando torna chiede la ricostruzione della carriera ed è stata cosa accaduta ad altri magistrati c ... Riporta lanuovasardegna.it

Emiliano dopo 20 anni chiede di tornare magistrato con l’aumento di stipendio - BARI – Non indagini né sentenze ma le attività amministrative da sindaco e presidente della Regione, che per due decenni hanno segnato la storia di Bari e della Puglia: è con questo curriculum che il ... Come scrive msn.com