Pubblicò foto su Phicanet ma non è diffamazione | 45enne assolto ad Avellino

AVELLINO – Il tribunale di Avellino ha assolto un uomo di 45 anni, accusato di diffamazione aggravata per la pubblicazione di immagini di cinque ragazze su un forum della pagina phicanet, associate a contenuti pornografici. La difesa era affidata all'avvocato Nello Pizza.Parte civile e denunce.

