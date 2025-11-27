Pubblicò foto su Phicanet ma non è diffamazione | 45enne assolto ad Avellino

Avellinotoday.it | 27 nov 2025

AVELLINO – Il tribunale di Avellino ha assolto un uomo di 45 anni, accusato di diffamazione aggravata per la pubblicazione di immagini di cinque ragazze su un forum della pagina phicanet, associate a contenuti pornografici. La difesa era affidata all’avvocato Nello Pizza.Parte civile e denunce. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

