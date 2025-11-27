Pubblicato in Gazzetta Decreto MIMIT | eventi sportivi e culturali di rilevanza ora obbligatori in chiaro

La normativa amplia l’accesso a Olimpiadi, Paralimpiadi, Coppe europee con squadre italiane e grandi eventi culturali, bilanciando diritti commerciali e tutela del pubblico Svolta significativa con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 20 novembre 2025, del Decreto 8 ottobre 2025, firmato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), un passo formale che segna un punto di sv. 🔗 Leggi su Digital-news.it

