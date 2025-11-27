PS Plus di dicembre i giochi da scaricare per PS4 e PS5

(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment ha ufficializzato la line-up dei titoli che andranno a comporre l'offerta di dicembre 2025 per gli iscritti al servizio PlayStation Plus Essential. A partire dal 2 dicembre e fino al 5 gennaio 2026, gli utenti potranno riscattare una selezione di cinque giochi che si distingue per una marcata eterogeneità, spaziando . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondisci con queste news

Come da tradizione, nell'ultima settimana del mese arriva l'annuncio dei giochi gratis di PlayStation Plus previsti per il mese successivo, in questo caso per quanto riguarda dicembre 2025. - facebook.com Vai su Facebook

PlayStation Plus perderà 9 giochi a dicembre, vediamo quali titoli verranno rimossi dal catalogo Vai su X

PS Plus di dicembre, i giochi da scaricare per PS4 e PS5 - up dei titoli che andranno a comporre l'offerta di dicembre 2025 per gli iscritti al servizio PlayStation Plus Essential. Lo riporta msn.com

PS Plus dicembre 2025: quando arriva l’annuncio dei giochi e cosa aspettarsi da Sony? - Scopri orario, lineup e tutte le novità del servizio PlayStation Plus. Come scrive icrewplay.com

PlayStation Plus Essential dicembre 2025: contenuti, novità e date dei giochi gratuiti - Sony Interactive Entertainment ha annunciato i giochi gratuiti di dicembre 2025 per gli abbonati a PlayStation Plus Essential, scaricabili e riscattabili ... gamerbrain.net scrive