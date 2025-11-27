Provoca un incidente stradale e si spaccia per un' altra persona | 45enne nascondeva marijuana in auto

Ha provocato un incidente in autostrada, nella provincia di Catania, fornendo agli agenti della polizia di Stato false generalità per non farsi identificare. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi lungo la diramazione dell'A18, quando agli agenti della stradale di Catania è pervenuta la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Provoca un incidente stradale e si spaccia per un'altra persona: 45enne nascondeva marijuana in auto

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ubriaco alla guida provoca un duplice incidente, fugge a piedi e resiste ai Carabinieri: arrestato 54enne --> https://www.nordest24.it/treviso-arresto-incidenti-villorba-guida-ebbrezza-24-novembre-2025 - facebook.com Vai su Facebook

Contromano alla rotonda, provoca un incidente e scappa. E’ caccia al pirata della strada dlvr.it/TPHqZc ? #IncidenteStradale Vai su X

Provoca un incidente, aggredisce il testimone per impedirgli di chiamare aiuto e scappa: tassista a processo - Tassista 62enne a processo per violenza privata: avrebbe causato un incidente e tentato di impedire a un testimone di chiamare aiuto prima di fuggire ... Si legge su fanpage.it

Provoca incidente e scappa Un passante lo filma: denunciato - A seguito di una certosina attività di indagine, la polizia locale è riuscita a individuare il conducente dell’Audi A3 che, il 16 luglio scorso in via Montebello, si è dato alla fuga dopo essersi reso ... ilrestodelcarlino.it scrive

Follia in strada, provoca un incidente. Poi sfodera un machete: denunciato - Minaccia automobilista con machete, poi fugge e provoca un incidente: rintracciato e denunciato dai carabinieri. Segnala ilrestodelcarlino.it