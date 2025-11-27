Prove tecniche di disastro Sms per mettere in guardia
Se domattina dovesse arrivare sul telefonino un messaggio di allerta per un incidente industriale in un’azienda farmaceutica, niente paura. Anzi, meglio che arrivi, il messaggio, almeno a chi si troverà a non più di 3 chilometri di distanza dalla Imaging Bracco spa, azienda specializzata nella diagnostica per immagini (mezzi di contraso per la radiologia). La Prefettura di Monza e Brianza ha organizzato infatti per la mattina di domani “un’esercitazione per posti di comando al fine di sperimentare l’efficienza dei flussi comunicativi e delle azioni previste dal Piano di Emergenza Esterna dello stabilimento RIR Bracco Imaging S. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
