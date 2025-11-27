Se domattina dovesse arrivare sul telefonino un messaggio di allerta per un incidente industriale in un’azienda farmaceutica, niente paura. Anzi, meglio che arrivi, il messaggio, almeno a chi si troverà a non più di 3 chilometri di distanza dalla Imaging Bracco spa, azienda specializzata nella diagnostica per immagini (mezzi di contraso per la radiologia). La Prefettura di Monza e Brianza ha organizzato infatti per la mattina di domani “un’esercitazione per posti di comando al fine di sperimentare l’efficienza dei flussi comunicativi e delle azioni previste dal Piano di Emergenza Esterna dello stabilimento RIR Bracco Imaging S. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Prove tecniche di disastro. Sms per mettere in guardia