Prova scritta concorso docenti PNRR3 oggi infanzia e primaria Uno o due turni in base a numero candidati LO SPECIALE
Concorso DDG n. 29392025 per la secondaria e DDG n. 29382025 per infanzia e primaria: il Ministero ha pubblicato le date nazionali all'interno delle quali gli USR convocheranno i candidati. La convocazione dovrà pervenire almeno quindici giorni prima rispetto la data della prova. L'articolo Prova scritta concorso docenti PNRR3, oggi infanzia e primaria. Uno o due turni, in base a numero candidati LO SPECIALE . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? La prova scritta del concorso infanzia e primaria del 27 novembre 2025 avrà i seguenti orari: Mattina: Identificazione: dalle 8:00 Inizio della prova: 9:00 Termine della prova: 10:40 Pomeriggio: Identificazione: dalle 13:30 Inizio della prova: 14:30 Termin - facebook.com Vai su Facebook
Concorso docenti PNRR2, il 10 dicembre una nuova prova scritta suppletiva in Lombardia Vai su X
Concorsi docenti PNRR3, quando la prova orale? Già a dicembre estrazione lettera - Concorso docenti PNRR3: il prossimo 27 novembre per infanzia e primaria e poi dal 1° al 5 dicembre per la scuola secondaria si svolgeranno le ... Da orizzontescuola.it
Dove si svolge la prova scritta del concorso PNRR 3 per Docenti: ecco gli Avvisi degli USR con la sede per ogni Regione - Gli Uffici Scolastici Regionali comunicano ai candidati tramite apposito avviso la sede dove si svolge la prova scritta del concorso PNRR 3 per docenti. Lo riporta ticonsiglio.com
Concorso docenti PNRR 3: Che cosa sapere prima della prova scritta, dubbi e perplessità - In attesa di conoscere la sede, l’ora e il turno per sostenere la prova scritta, molti candidati si pongono delle domande sui seguenti argomenti:• Su quali argomenti verteranno i 50 quesiti previsti p ... tecnicadellascuola.it scrive