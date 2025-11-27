Protagonisti all’Academy Camp

Le maggiori soddisfazioni in casa Cesena Basket 2005 da sempre arrivano dal settore giovanile, ambito nel quale il club investe la fetta principale dei suoi sforzi. E i risultati arrivano. L’ultima dimostrazione è delle scorse ore: ieri proprio il Palaippo ha infatti ospitato l’ Academy Camp territoriale che ha visto protagonisti gli atleti classe 2012. Si tratta di un appuntamento che vede protagonista il Comitato Nazionale Allenatori che attraverso questi raduni tiene costantemente monitorati i più promettenti atleti del territorio. Nel caso specifico, tra i 24 convocati c’erano anche i cesenati Tommaso Angellilo, Jacopo De Cubellis e Mario Turroni, con in più Matteo Foiera, inserito nella lista delle ‘riserve a casa’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

