Prossimo turno Serie A 2025 2026

Calcionews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Date, orari e partite in programma nel prossimo turno Serie A 20252026 La Serie A 20252026 sta per vivere la 13ª giornata che si giocherà da venerdì 28 novembre a lunedì 1° dicembre 2025. Prossimo turno Serie A: per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 20252026, e dove seguire . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

prossimo turno serie a 2025 2026

© Calcionews24.com - Prossimo turno Serie A 2025/2026

Scopri altri approfondimenti

prossimo turno serie 2025Probabili formazioni 13^ giornata Serie A: titolari e ballottaggi - Archiviato il 12° turno di campionato, occhio alla prossima 13^ giornata, la quale ... Si legge su fantamaster.it

prossimo turno serie 2025Serie A, gli arbitri del 13° turno: Massa per Roma-Napoli, Guida per l'Inter e Collu per il Milan - Tredicesima giornata di Serie A all’orizzonte, l’Aia ha reso noto gli arbitri che dirigeranno i match del prossimo turno. Lo riporta msn.com

prossimo turno serie 2025Risultati Serie A giornata 12 - L’Inter perde il derby col Milan ma rimane favorita per lo scudetto. Segnala betitaliaweb.it

Cerca Video su questo argomento: Prossimo Turno Serie 2025