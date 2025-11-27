Quella di ieri è stata un’altra giornata che i familiari dell’86enne scomparso ormai da quattro giorni hanno trascorso con il fiato sospeso: ieri mattina sono riprese le ricerche via mare e via terra ad opera di vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri. Prima di allontanarsi l’uomo ha lasciato una lettera in cui ha manifestato la sua volontà di farla finita, lanciandosi nel porto canale. Non appena i familiari sono venuti in possesso della lettera, hanno lanciato l’allarme. Attivato il protocollo, sono partite le ricerche, anche con l’ausilio di un elicottero dei vigili del fuoco. A nulla sono serviti i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza, da cui non sono emersi elementi utili alle ricerche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Proseguono le ricerche dell’86enne