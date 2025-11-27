Pronostico Maccabi Tel Aviv-Lione | Fonseca sorride dopo quasi un mese
Maccabi Tel Aviv-Lione è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Manca da cinque turni consecutivi, tra campionato e Europa League, la vittoria al Lione. Fonseca quindi non sta vivendo il suo miglior momento da quando si siede sulla panchina dei francesi ma è arrivata l’ora di tornare a sorridere. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Nove punti per i francesi dopo quattro partite in questa manifestazione. La squadra dell’ex allenatore del Milan quindi è in corsa per un posto nelle prime otto ma sa di dover battere quelle squadre che hanno poco da chiedere e una di queste è sicuramente il Maccabi Tel Aviv, fermo ad un solo punto in classifica e fermo anche ad un solo gol fatto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
