Getafe-Elche è una gara della quattordicesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico La giornata numero 14 del massimo campionato spagnolo si apre con l’anticipo tra Getafe ed Elche. Una partita di metà classifica anche se, i padroni di casa, prendendosi la vittoria, sarebbero davvero quasi dentro la zona Europa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sono due le sconfitte di fila per il Getafe: una in trasferta contro il Maiorca, l’altra in casa contro l’Atletico Madrid. Entrambe arrivate senza segnare nemmeno un gol. Ed è questo uno dei punti deboli di questa formazioni che, tra quelle che sono lì davanti, ha segnato di meno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Getafe-Elche: tre punti per l’Europa