Pronostico GA Eagles-Stoccarda | l’allungo lo detta l’esperienza
G.A. Eagles-Stoccarda è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Sono appaiate in classifica a quota sei punti G. A. Eagles e Stoccarda. E hanno gli stessi gol segnati (4) e lo Stoccarda (4) ne ha subito uno in meno degli olandesi. Le posizioni di classifica, comunque, non è che siano del tutto convincenti visto che parliamo del 20esimo e 21esimo posto. Vicini alla zona rossa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L’esperienza dello Stoccarda comunque (ma non solo, anche il momento di forma) dovrebbe fare la differenza in questa partita molto delicata e importante. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
