Betis-Utrecht è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Betis di Pellegrini ritornerà nel proprio stadio in occasione di questo match e, la situazione, non potrà che aiutare una squadra che nelle ultime sette partite casalinghe ha perso solamente una volta. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sono otto i punti in quattro partite che i padroni di casa hanno collezionato in questo avvio di manifestazione. Un buon bottino, senza dubbio, anche se per il momento per via della differenza reti non vorrebbe l’ottavo posto, quello che permetterebbe di andare direttamente agli ottavi senza passare dai playoff. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Betis-Utrecht: i tre punti sono assicurati