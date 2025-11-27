Pronostici di oggi 27 novembre | Roma Bologna e Fiorentina

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 27 novembre:Fiorentina – AEK Atene, Bologna – Salisburgo e Roma – Midtjylland nelle coppe europee con rossoblu, e soprattutto giallorossi, che sperano di non giocare più il giovedì sera la prossima stagione. Ieri il bilancio è stato rovinato dal gol del’Atletico al 93? ma nel complesso è . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostici di oggi 27 novembre: Roma, Bologna e Fiorentina

Contenuti che potrebbero interessarti

Pronostici Champions League oggi 26 novembre 2025: analisi completa, quote e consigli di Romagiallorossa.it - facebook.com Vai su Facebook

Serie A, oggi Cagliari-Sassuolo e Pisa Lazio: orario, formazioni, pronostico e dove vederle in tv I biancocelesti cercano conferme dopo la vittoria contro la Juventus Vai su X

Pronostici del 27 novembre 2025: Europa League con Roma e Bologna - I consigli del giorno giovedì 27 novembre 2025 sono dedicati alle partite della quinta giornata di Europa League ... Secondo calciomagazine.net

Pronostici Europa League 5° giornata: analisi, statistiche e scommesse Bologna-Salisburgo del 27-11-2025 - Analisi, statistiche, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse Europa League. Segnala betitaliaweb.it

Pronostici Champions League/ Le quote e le previsioni sulle partite (5^ giornata, oggi 26 novembre 2025) - Pronostici Champions League: prosegue e si conclude la quinta giornata del super girone, mercoledì 26 novembre in campo Inter e Atalanta. Scrive ilsussidiario.net