Pronostici Conference League 27 novembre ore 21 | 00 | colpaccio esterno non impossibile

Conference League, a sorpresa tra le squadre a punteggio pieno ci sono anche i turchi del Samsunspor. Gli uomini guidati dal tedesco Reis non hanno subito neppure un gol. Due squadre insospettabili, insieme al Mainz, guidano la maxi-classifica della League Phase della Conference League. A punteggio pieno, oltre agli sloveni del Celje e al club di Magonza, ci sono pure i turchi del Samsunspor, guidati dall’ex allenatore di Bochum e Schalke 04, il tedesco Thomas Reis. Parliamo di una squadra che finora le ha vinte tutte, sia in casa che fuori, segnando 7 gol totali (miglior attacco) e non subendone neanche uno (difesa meno battuta insieme a quella dell’AEK Larnaca). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

