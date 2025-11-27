Pronostici Conference League 27 novembre ore 18 | 45 iniziano i primi calcoli | vietato sbagliare

Conference League, dopo tre giornate si può già tracciare un primo bilancio: quello dell’AZ Almaar è sicuramente negativo. Gli olandesi, a sorpresa, sono fuori dalle prime 24. Anche la fase a girone unico della Conference League, che rispetto a Champions ed Europa League prevede due gare in meno (e non proseguirà nel mese di gennaio, a differenza delle altre due competizioni), è giunta al giro di boa. Dopo tre giornate si può già fare un bilancio di come sono andate finora le cose. Non è sicuramente positivo quello dell’ AZ Alkmaar, una delle probabili outsider di questa edizione. Il rendimento europeo degli olandesi finora ha lasciato a desiderare e lo dimostrano le due nette sconfitte in trasferta con AEK Larnaca (4-0) e Crystal Palace (3-1). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

