Pronostici Conference League 27 novembre ore 18 | 45 iniziano i primi calcoli | vietato sbagliare
Conference League, dopo tre giornate si può già tracciare un primo bilancio: quello dell’AZ Almaar è sicuramente negativo. Gli olandesi, a sorpresa, sono fuori dalle prime 24. Anche la fase a girone unico della Conference League, che rispetto a Champions ed Europa League prevede due gare in meno (e non proseguirà nel mese di gennaio, a differenza delle altre due competizioni), è giunta al giro di boa. Dopo tre giornate si può già fare un bilancio di come sono andate finora le cose. Non è sicuramente positivo quello dell’ AZ Alkmaar, una delle probabili outsider di questa edizione. Il rendimento europeo degli olandesi finora ha lasciato a desiderare e lo dimostrano le due nette sconfitte in trasferta con AEK Larnaca (4-0) e Crystal Palace (3-1). 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Leggi anche questi approfondimenti
Come da pronostico la week 13 non aveva molti match cruciali per il ranking e le conference, anche se qualche risultato inatteso c’è stato. Andiamo a vedere cosa ci ha regalato la penultima giornata di regular season prima della scoppiettante Rivalry Week di Vai su Facebook
Guida, Sodano, Gipponi e molti altri. Ecco i pronostici degli chef sulle nuove stelle Michelin - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/attual… Vai su X
Pronostico Fiorentina-AEK Atene: le scommesse sulla 4° giornata di UEFA Conference League del 27-11-2025 - Analisi, statistiche, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse Conference League. Lo riporta betitaliaweb.it
Pronostico Breidablik vs Samsunspor – 27 Novembre 2025 - Alle 21:00 di giovedì 27 Novembre 2025 al Laugardalsvöllur si disputa un duello interessante della UEFA Europa Conference League: Breidablik - Si legge su news-sports.it
Pronostico Sigma Olomouc vs Celje – 27 Novembre 2025 - La sfida tra Sigma Olomouc e Celje, valida per la UEFA Europa Conference League, si disputerà il 27 Novembre 2025 alle 18:45 presso l’Andruv Stadion. Da news-sports.it