Promozione Camerino in zona playoff ma vogliamo migliorarci
"Siamo in zona playoff e vogliamo migliorare la posizione in classifica". È quanto dice Gianluca Giacometti (foto), allenatore del Camerino in vista della seconda parte del campionato di Promozione. "Sono passate 12 giornate – aggiunge – e avremmo potuto avere qualche punto in più avendoli persi per strada". La matricola Camerino si è fatta apprezzare per le 9 reti al passivo, nessuno ha fatto meglio nel girone. "Nel calcio ci sono due fasi che cerchiamo di curare con attenzione. Magari i gol sono pochi ma non le occasioni create, penso alle trasferte a Mogliano e a Monticelli quando avremmo meritato di più". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
