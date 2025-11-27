Programmi TV giovedì 27 novembre 2025 | fiction game show e film

“Un professore 3” su Rai 1, “La ruota dei campioni” su Canale 5, “Oblivion” su Canale 20. Guida ai programmi Tv della serata del 27 novembre 2025. La serata televisiva di giovedì 27 novembre 2025 offre su Rai 1 punta la fiction con Un Professore 3, che intreccia filosofia e vita quotidiana grazie all’interpretazione di Alessandro Gassmann. Rai 2 propone invece l’approfondimento di Ore 14 Sera, mentre Rai 3 sceglie la leggerezza culturale di Una splendida cornice con Geppi Cucciari. Sul fronte Mediaset, Rete 4 conferma la sua vocazione politica con Dritto e Rovescio, mentre Canale 5 scommette sull’intrattenimento familiare con La Ruota dei Campioni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

