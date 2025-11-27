Progetto ‘Cartabyte’ | 40mila euro per digitalizzare gli archivi

Si potrebbe chiamare ‘regalo’ informatico da 40mila euro arrivato dal contributo dalla ‘nuova’ si fa per dire Regione Toscana, che dovrà servire per la digitalizzazione degli archivi di urbanistica, ambiente ed edilizia privata nell’ambito del progetto ‘ Cartabyte ’ che "sarà integrato – dice la nota dell’Amministrazione comunale – con 10 mila euro di risorse proprie. Si parla di un investimento destinato a digitalizzare la strumentazione urbanistica del Comune per rendere più accessibili i documenti, migliorare la conservazione del patrimonio archivistico e favorire la condivisione delle informazioni fra cittadini, professionisti e uffici pubblici". 🔗 Leggi su Lanazione.it

