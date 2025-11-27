profondo rosso in arrivo un cofanetto con la colonna sonora dei goblin

Per celebrare il 50° anniversario di Profondo Rosso, fuori un cofanetto da collezione con la colonna sonora dei Goblin. Per celebrare il 50° anniversario di Profondo Rosso, il capolavoro di Dario Argento con la straordinaria e popolarissima colonna sonora dei Goblin, AMS Records e Cinevox pubblicano un cofanetto da collezione irripetibile, in edizione limitata di 450 copie. Confezionato con un’immagine lenticolare esclusiva che rivela la scena chiave del film, trasformando questa edizione in un vero e proprio oggetto da esposizione, Profondo Rosso (50th Anniversary Boxset) contiene in primo luogo Profondo Rosso in doppio Lp: una ristampa speciale in due vinili con copertina apribile e artwork inedito che include la colonna sonora originale, più un disco bonus con una raccolta di brani con la musica effettivamente utilizzata nel film. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

