Profondo Rosso in arrivo un cofanetto con la colonna sonora dei Goblin

Per celebrare il  50° anniversario di  Profondo Rosso, fuori un cofanetto da collezione con la colonna sonora dei Goblin. Per celebrare il  50° anniversario di  Profondo Rosso, il capolavoro di  Dario Argento  con la straordinaria e popolarissima colonna sonora dei  Goblin,  AMS Records e Cinevox pubblicano un cofanetto da collezione irripetibile, in edizione limitata di 450 copie. Confezionato con un’immagine lenticolare esclusiva che rivela la scena chiave del film, trasformando questa edizione in un vero e proprio oggetto da esposizione,  Profondo Rosso (50th Anniversary Boxset)  contiene in primo luogo  Profondo Rosso  in doppio  Lp: una ristampa speciale in  due vinili  con  copertina apribile e artwork inedito  che include la colonna sonora originale, più un disco bonus con una raccolta di brani con la musica effettivamente utilizzata nel film. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

