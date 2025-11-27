Professore wittgenstein trama cast e location della serie tv su rai 1

La rete nazionale Rai 1 prosegue la messa in onda della terza stagione di Un professore, una serie di grande successo che si ispira alla produzione catalana Merlí. Questo nuovo episodio continua a esplorare i temi dell’educazione, dei valori morali e delle dinamiche sentimentali attraverso un intreccio di vicende scolastiche e personali, arricchite da approfondimenti filosofici. L’episodio intitolato “Wittgenstein: vero o falso” si focalizza sul pensiero del celebre filosofo Ludwig Wittgenstein, utilizzandolo come chiave interpretativa per analizzare le relazioni tra i personaggi e le loro percezioni della verità e dell’inganno. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Professore wittgenstein trama cast e location della serie tv su rai 1

"I limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo." — Ludwig Wittgenstein (filosofo)

