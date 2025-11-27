Prof Schettini a Frosinone | entusiasmo e scienza all’Istituto Comprensivo 1
Questa mattina l’Istituto Comprensivo 1 di Via Mastruccia a Frosinone ha ospitato un appuntamento speciale: il Prof. Vincenzo Schettini, docente e influencer noto per il suo progetto “La Fisica che ci piace”, ha incontrato gli studenti della scuola.Come ha sottolineato il Sindaco Riccardo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Il futuro dei giovani secondo il prof Schettini Al Salone dell’Orientamento di Isernia, il docente e divulgatore Vincenzo Schettini ha condiviso con gli studenti riflessioni sul valore dello studio, l’importanza della preparazione e il ruolo della positività nelle sce - facebook.com Vai su Facebook
Il prof Schettini e la sua «Fisica che ci piace» arriva alla ChorusLife Arena - Vincenzo Schettini, il professore di fisica più amato del web, torna nei teatri di tutta Italia con «La fisica che ci piace – La lezione show», lo spettacolo di grande successo che nella scorsa ... Si legge su ecodibergamo.it
L’emozionante messaggio del prof Vincenzo Schettini ai maturandi - Commosso, nostalgico e con il cuore in mano, il prof Vincenzo Schettini dedica preziose parole di incoraggiamento ai maturandi di quest’anno. iodonna.it scrive