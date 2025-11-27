Prof Schettini a Frosinone | entusiasmo e scienza all’Istituto Comprensivo 1
Questa mattina l’Istituto Comprensivo 1 di Via Mastruccia a Frosinone ha ospitato un appuntamento speciale: il Prof. Vincenzo Schettini, docente e influencer noto per il suo progetto “La Fisica che ci piace”, ha incontrato gli studenti della scuola.Come ha sottolineato il Sindaco Riccardo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
