Processo Willy ergastolo confermato per Marco Bianchi nuovo appello per Gabriele Bianchi

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha emesso ieri una decisione decisiva nel procedimento per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ventunenne brutalmente ucciso la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro. I giudici hanno confermato la pena dell’ergastolo per Marco. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

