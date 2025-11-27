Processo Adriatici per l’ex assessore sceriffo di Voghera il pm chiede undici anni per omicidio

Il politico leghista è accusato di omicidio volontario per la morte nel 2021 di Younes El Boussettaoui, a cui sparò in piazza. 🔗 Leggi su Repubblica.it

