I Garifuna si sono rotti i. cocchi! Le comunità locali dell'Honduras sono tornate a protestare contro l'Isola dei Famosi, denunciando i divieti di navigazione e pesca durante le registrazioni del reality che rendono l'area inaccessibile privando molte famiglie della loro unica fonte di reddito. Una situazione che danneggerebbe l'ecosistema e comprometterebbe la sussistenza stessa delle comunità fondata principalmente su pesca, turismo locale e raccolta (di legna). La protesta dei Garifuna a Cayos Cochinos. #HCHNoticias Comunidad garífuna que realiza una manifestación pacífica en Cayos Cochinos, donde se realiza el filme de un reality, denuncian que agentes policiales quieren desalojarlos.

© Davidemaggio.it - Problemi per l’Isola dei Famosi 20