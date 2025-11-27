Probabili formazioni Juve Cagliari David e Openda partono dal 1? minuto? Spalletti ha scelto il tridente | torna titolare Yildiz
Probabili formazioni Juventus-Cagliari, l’attacco ha grande abbondanza. Tridente Yildiz e Conceicao in campo, possibile rientro di Thuram. Luciano Spalletti ha sciolto i dubbi per l’attacco in vista della sfida contro il Cagliari. Dopo la vittoria in Champions League e il ritorno al gol degli attaccanti, l’allenatore ha finalmente l’imbarazzo della scelta. Il giornalista Paolo Aghemo, inviato di Sky Sport, ha analizzato le possibili scelte, che dovrebbero vedere il rientro del bomber serbo. Dusan Vlahovic si candida fortemente per giocare dal primo minuto. Il centravanti serbo è cruciale per ritrovare il gol, che è mancato nelle ultime uscite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
Fiorentina-AEK Atene: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Conference League - facebook.com Vai su Facebook
#Fiorentina-AEK Atene: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Conference League Vai su X
Juventus - Cagliari sabato 29 novembre 2025: probabili formazioni e dove vederla in Tv e streaming - Cagliari 29 novembre 2025: probabili formazioni, orario, dove vederla in diretta TV e streaming, analisi e pronostico. Da tag24.it
Pronostici Serie A 13° giornata: le scommesse su Juventus-Cagliari del 29-11-2025 - Analisi, quote, probabili formazioni, guida tv e scommesse 13° giornata di Serie A. betitaliaweb.it scrive
Le probabili formazioni di Juventus-Cagliari (Serie A) - Cagliari (Serie A) Mentre si avvicina la 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026, emergono segnali di un clima inusuale. Scrive msn.com