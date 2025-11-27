Probabili formazioni Juve Cagliari David e Openda partono dal 1? minuto? Spalletti ha scelto il tridente | torna titolare Yildiz

Probabili formazioni Juventus-Cagliari, l’attacco ha grande abbondanza. Tridente Yildiz e Conceicao in campo, possibile rientro di Thuram. Luciano Spalletti ha sciolto i dubbi per l’attacco in vista della sfida contro il Cagliari. Dopo la vittoria in Champions League e il ritorno al gol degli attaccanti, l’allenatore ha finalmente l’imbarazzo della scelta. Il giornalista Paolo Aghemo, inviato di Sky Sport, ha analizzato le possibili scelte, che dovrebbero vedere il rientro del bomber serbo. Dusan Vlahovic si candida fortemente per giocare dal primo minuto. Il centravanti serbo è cruciale per ritrovare il gol, che è mancato nelle ultime uscite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

