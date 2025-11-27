Primo film di arti marziali uscito 55 anni fa oggi

Jumptheshark.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il genere cinematografico delle arti marziali, così come lo conosciamo oggi, compie cinquanta cinque anni dalla sua nascita ufficiale. Nel corso dei decenni, sono stati prodotti numerosi classici che hanno lasciato un’impronta indelebile nel settore, da Bruce Lee a Jean-Claude Van Damme e Jackie Chan. Tutti questi film e registi si rifanno a un titolo che ha segnato profondamente le origini del cinema di arti marziali, ora celebrato con un significativo anniversario. il primo vero film di arti marziali. Se da un lato la carriera di Bruce Lee ha contribuito in modo determinante alla diffusione della “corsa del kung fu” e alla popolarità del genere, questo non significa che sia stato lui il pioniere assoluto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

primo film di arti marziali uscito 55 anni fa oggi

© Jumptheshark.it - Primo film di arti marziali uscito 55 anni fa oggi

Altre letture consigliate

primo film arti marziali5 film di arti marziali leggendari che tutti dovrebbero vedere - Un viaggio nel cinema delle arti marziali tra combattimenti spettacolari, leggende del kung- Si legge su cinema.everyeye.it

primo film arti marziali5 film di arti marziali visivamente spettacolari - Scopri cinque film di arti marziali che uniscono azione mozzafiato, coreografie spettacolari e immagini visivamente indimenticabili. Lo riporta cinema.everyeye.it

primo film arti marzialiThe Smashing Machine, oltre il realismo - Nel segno dei migliori biopic sportivi sui losers, Benny Safdie ripercorre la parabola sportiva e umana del campione di arti marziali miste Mark Kerr. Scrive mymovies.it

Cerca Video su questo argomento: Primo Film Arti Marziali