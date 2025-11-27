Primo film di arti marziali uscito 55 anni fa oggi
Il genere cinematografico delle arti marziali, così come lo conosciamo oggi, compie cinquanta cinque anni dalla sua nascita ufficiale. Nel corso dei decenni, sono stati prodotti numerosi classici che hanno lasciato un’impronta indelebile nel settore, da Bruce Lee a Jean-Claude Van Damme e Jackie Chan. Tutti questi film e registi si rifanno a un titolo che ha segnato profondamente le origini del cinema di arti marziali, ora celebrato con un significativo anniversario. il primo vero film di arti marziali. Se da un lato la carriera di Bruce Lee ha contribuito in modo determinante alla diffusione della “corsa del kung fu” e alla popolarità del genere, questo non significa che sia stato lui il pioniere assoluto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
