Prime lauree in Infermieristica ad Agrigento | ecco chi sono i 30 nuovi professionisti del territorio

Agrigentonotizie.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Polo territoriale universitario di Agrigento ha ospitato la prima sessione di laurea in Infermieristica dell’Università di Palermo che segna un passaggio simbolico e concreto per il sistema sanitario provinciale. L’appuntamento chiude il primo ciclo formativo avviato nell’anno accademico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

