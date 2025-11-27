Prime lauree in Infermieristica ad Agrigento | ecco chi sono i 30 nuovi professionisti del territorio
Il Polo territoriale universitario di Agrigento ha ospitato la prima sessione di laurea in Infermieristica dell’Università di Palermo che segna un passaggio simbolico e concreto per il sistema sanitario provinciale. L’appuntamento chiude il primo ciclo formativo avviato nell’anno accademico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
