Prima stanza a destra il nuovo singolo del producer è Paradiso

Paradiso è il nuovo singolo di prima stanza a destra, nei club a inizio 2026 con il tour. Paradiso è il nuovo singolo di prima stanza a destra, prodotto da Drast e in uscita il 28 novembre su tutte le piattaforme digitali per Sugar Music. Dopo aver raccontato con dimmi che provi quello che provo io il momento dirompente dell'innamoramento, il giovane artista napoletano torna con un nuovo brano delicato e luminoso, che ne racconta il capitolo immediatamente successivo, il primo periodo in cui si sta insieme, l'idillio che si vorrebbe cristallizzare per sempre. Linee di synth soffusi, chitarre pulite e un basso rotondo creano un'atmosfera calda e sognante in cui il riconoscibile falsetto di prima stanza a destra emerge limpido e vulnerabile.

