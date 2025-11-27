Prima pagina Gazzetta dello Sport | Rabiot esclusivo | ‘Il mio Milan nato per vincere'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 27 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sempre meno elettori e sempre più assessori Leggi Il Fatto Quotidiano https://ilfat.to/primapagina - facebook.com Vai su Facebook
Un Yildiz alla Alex Entra e trasforma la Juve McTominay spinge il Napoli “Allenerò l’Inter” Maignan e il rinnovo: Max in azione La prima pagina di mercoledì 26 novembre ? #CorrieredelloSport Vai su X
Il derby di Milano è rossonero, La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Delirio Milan" - Apertura dedicata alla vittoria della Coppa Davis con il terzo successo di fila. Segnala tuttomercatoweb.com
La Gazzetta dello Sport si dedica solo al derby: "Senza fine" - E' la dedica che l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa in prima pagina ad Ornella Vanoni, scomparsa ieri a 91 anni. Come scrive tuttonapoli.net
L'apertura della Gazzetta verso il derby: "Scacco a te. Chivu, Allegri e le mosse per spaccare la supersfida" - L'edizione della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina in vista del derby di domenica sera: "Scacco a te. milannews.it scrive