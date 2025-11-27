Prima i motorini e poi anche il rame ventenne con il vizio dei furti finisce in manette

I carabinieri della stazione di Narni hanno arrestato un 20enne di origini albanesi, senza fissa dimora e già gravato da divieto di dimora nel territorio della provincia di Terni a seguito di pregressi arresti per furti di rame, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

