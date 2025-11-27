Prima di morire nel 2019 il miliardario pedofilo aveva contattato un cecchino per eliminare l’ex principe Andrea e Sarah Ferguson | sapevano troppo

L o scandalo che ha travolto gli ex York si fa sempre più sinistro. Lo storico Andrew Lownie, autore di Entitled, The Rise and Fall of the House of York (edizioni William Collins), un libro sulle attività più losche di Andrea e Sarah Ferguson, ha rivelato che l’ex principe e l’ex duchessa hanno rischiato grosso. Nel 2019, chiuso in un carcere americano in attesa del processo e preoccupato da quanto i due amici sapessero delle sue attività di pedofilo, Jeffrey Epstein si era reso rapidamente conto di non avere scelta. Tanto da aver complottato per farli assassinare al più presto. Sarah Ferguson: «I miei traumi a Corte e la rivalità con Diana» X L’ex principe Andrea e Sarah Ferguson nel mirino di un assassino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

