Il 7 dicembre Milano si ferma per la Prima del Teatro alla Scala che dà il via alla stagione d’opera 20252026. Quest’anno il sipario si apre su Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovi?, un’opera non certo semplice, ma dal forte impatto emotivo. A condurre la serata sarà Riccardo Chailly, alla sua dodicesima inaugurazione ma all’ultima Prima come direttore musicale, mentre per il sovrintendente Fortunato Ortombina la data del 7 dicembre è quella del debutto. In scena un cast internazionale, guidato dal soprano Sara Jakubiak, e una regia che punta su un allestimento dal respiro moderno e quasi cinematografico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Prima della Scala 2025, Una lady Macbeth del distretto di Mcensk di Šostakovi?: di cosa parla