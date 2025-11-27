Prezioso il discorso di Papa Leone XIV in Turchia Un Pontefice che consolida ponti di pace e di cooperazione su principi universali condivisi

Come ci si possa incontrare su valori comuni anche se si appartiene a culture e religioni differenti. La comprensione quale via di sviluppo Il discorso di Papa Leone XIV ad Ankara di oggi 27 novembre è un esempio di umanesimo cristiano e di ottimo esercizio del ruolo pontificale che compete a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Prezioso il discorso di Papa Leone XIV in Turchia. Un Pontefice che consolida ponti di pace e di cooperazione su principi universali condivisi

