Previsioni migliori registi oscar 2026 | nominati e vincitore
La corsa ai premi per la categoria di Miglior Regista agli Oscar 2026 si preannuncia molto combattuta, con un panorama ricco di candidati di grande livello. Dopo il successo dello scorso anno ottenuto da Sean Baker con Anora, si delineano nuovi nomi pronti a contendere l’ambito riconoscimento, alimentando un confronto che si tornerà a decidere nella notte degli Oscar. i favoriti attuali per la nomination come migliore regista. i nomi in testa alla corsa. Al momento, alcuni registi sembrano avere una posizione di rilievo nel panorama degli Oscar 2026. La combinazione tra l’andamento dei film in sala, le recezioni ai festival più importanti e la storia delle candidature ai premi dell’Accademia permette di formulare una previsione sugli aspiranti alle nomination: Posizione Regista Film candidato 1) Paul Thomas Anderson Una battaglia oltre il confine 2) Chloé Zhao Hamnet 3) Ryan Coogler Sinners 4) Josh Safdie Marty Supreme 5) Jafar Panahi È stato solo un incidente La persistenza di questa top five rispecchia le candidature più solide fino a questo momento, senza variazioni significative nella classifica né sorprese di rilievo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
