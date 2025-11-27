Previsioni Meteo per Venerdì 28 Novembre 2025 – Roma e Lazio

Roma: cielo variabile, temperature moderate e venti leggeri Per venerdì 28 novembre 2025 la situazione meteo nella Capitale appare nel complesso stabile ma con cielo variabile. Si prevedono nubi sparse alternate a schiarite, senza precipitazioni degne di nota per la maggior parte della giornata. Temperature: in linea con le medie di fine novembre — minime attorno a 6–7 °C nelle ore più fredde e massime che potranno raggiungere circa 12–14 °C nelle ore centrali.. Venti: deboli, con direzione variabile — non si prevedono raffiche significative.. Mare e coste: condizioni normali, senza particolari criticità per vento o mareggiata. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Previsioni Meteo per Venerdì 28 Novembre 2025 – Roma e Lazio

