Sport e salute sotto i riflettori in Molise. Ebbene sì, la Fondazione Fioravante Polito, in collaborazione con la Fondazione Neuromed, ha annunciato recentemente la XVI edizione del Premio Andrea Fortunato. Un prestigioso evento in programma lunedì 1 dicembre 2025 alle ore 11:00 presso il Centro Ricerche IRCCS Neuromed di Pozzilli (Isernia). L’iniziativa si pone la mission di ricordare Andrea Fortunato, giovane calciatore della Juventus scomparso prematuramente a causa di una rara forma di leucemia. LA PREVENZIONE NELLO SPORT TRA NUOVA CULTURA SPORTIVA E PASSAPORTO EMATICO. Al centro dell’evento, lunedì 1 dicembre, vi sarà la presentazione del Passaporto Ematico. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Prevenzione nello sport: focus su calcio e salute lunedì 1 dicembre in Molise