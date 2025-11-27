Prevenzione nello sport | focus su calcio e salute lunedì 1 dicembre in Molise

Danielebartocciblog.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sport e salute sotto i riflettori in Molise. Ebbene sì, la Fondazione Fioravante Polito, in collaborazione con la Fondazione Neuromed, ha annunciato recentemente la XVI edizione del Premio Andrea Fortunato. Un prestigioso evento in programma lunedì 1 dicembre 2025 alle ore 11:00 presso il Centro Ricerche IRCCS Neuromed di Pozzilli (Isernia). L’iniziativa si pone la mission di ricordare Andrea Fortunato, giovane calciatore della Juventus scomparso prematuramente a causa di una rara forma di leucemia. LA PREVENZIONE NELLO SPORT TRA NUOVA CULTURA SPORTIVA E PASSAPORTO EMATICO. Al centro dell’evento, lunedì 1 dicembre, vi sarà la presentazione del Passaporto Ematico. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

prevenzione nello sport focus su calcio e salute luned236 1 dicembre in molise

© Danielebartocciblog.it - Prevenzione nello sport: focus su calcio e salute lunedì 1 dicembre in Molise

News recenti che potrebbero piacerti

prevenzione sport focus calcioGiochi a calcio? Ecco i consigli da seguire per ridurre il rischio infortuni - Scopri i consigli di fisioterapisti e preparatori per ridurre il rischio di infortuni e allenarti in sicurezza, anche da amatore. Lo riporta datasport.it

Calcio femminile e MSD Italia: la partita più importante è contro l’HPV - MSD Italia, multinazionale biofarmaceutica leader nel settore delle Life Sciences, diventa Premium ... Da iodonna.it

Calcio: la Lega B in campo con Komen Italia per la prevenzione - In occasione del Mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno, la Lega Serie B rinnova il proprio impegno al fianco di Komen Italia, sostenendo la sesta edizione della campagna ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Prevenzione Sport Focus Calcio