Prevenzione nello sport | focus su calcio e salute lunedì 1 dicembre in Molise
Sport e salute sotto i riflettori in Molise. Ebbene sì, la Fondazione Fioravante Polito, in collaborazione con la Fondazione Neuromed, ha annunciato recentemente la XVI edizione del Premio Andrea Fortunato. Un prestigioso evento in programma lunedì 1 dicembre 2025 alle ore 11:00 presso il Centro Ricerche IRCCS Neuromed di Pozzilli (Isernia). L’iniziativa si pone la mission di ricordare Andrea Fortunato, giovane calciatore della Juventus scomparso prematuramente a causa di una rara forma di leucemia. LA PREVENZIONE NELLO SPORT TRA NUOVA CULTURA SPORTIVA E PASSAPORTO EMATICO. Al centro dell’evento, lunedì 1 dicembre, vi sarà la presentazione del Passaporto Ematico. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
CISM - Comitato Italiano Scienze Motorie. . – ! Ieri abbiamo preso parte al convegno “Nel cuore dello sport: dalla prevenzione all’emer - facebook.com Vai su Facebook
I giovani torinesi promossi a tavola ma bocciati su sport e prevenzione lastampa.it/torino/2025/11… @LaStampa Vai su X
Giochi a calcio? Ecco i consigli da seguire per ridurre il rischio infortuni - Scopri i consigli di fisioterapisti e preparatori per ridurre il rischio di infortuni e allenarti in sicurezza, anche da amatore. Si legge su datasport.it
Calcio: la Lega B in campo con Komen Italia per la prevenzione - In occasione del Mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno, la Lega Serie B rinnova il proprio impegno al fianco di Komen Italia, sostenendo la sesta edizione della campagna ... ansa.it scrive
Calcio femminile e MSD Italia: la partita più importante è contro l’HPV - MSD Italia, multinazionale biofarmaceutica leader nel settore delle Life Sciences, diventa Premium ... Si legge su iodonna.it