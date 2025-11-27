Presentata la 51esima Podistica di Santa Lucia edizione nel segno della solidarietà Iscrizioni fino al 4 dicembre

Cesenatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono aperte le iscrizioni per la 51esima Podistica di Santa Lucia. L’evento sportivo rappresenta ormai un appuntamento imperdibile del calendario podistico. La podistica di Santa Lucia – Romagna In – 9° Memorial Paci – Trofeo Paci è fissata per domenica 7 dicembre, con partenza alle 9,30 da via. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

