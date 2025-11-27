Prende fuoco il condizionatore sul balcone paura in una palazzina

Paura mercoledì pomeriggio a Pontedecimo, dove il condizionatore di un appartamento è andato a fuoco in via Fratelli Gazzo.Le fiamme sono scaturite dal motore, fissato sul balcone di una palazzina. I vigili del fuoco, subito sul posto, sono riusciti a estinguere l'incendio e a mettere in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Prende fuoco il condizionatore sul balcone, paura in una palazzina

